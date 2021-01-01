Intel Core i7 8700K против AMD Ryzen 7 4800H
Что лучше: 6-ядерный десктопный Intel Core i7 8700K на 3.7 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 7 4800H с 8-ядрами на 2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 8700K
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- На 12% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 4800H
- Появился на 2 года и 4 месяца позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- На 43% ниже чем у Core i7 8700K пиковое энергопотребление – 54 vs 95 Ватт
- На 26.67 ГБ/c (64%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Имеет на 2 физических ядра больше
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 8700K +7%
524
490
Cinebench R20 (многоядерный)
3375
Ryzen 7 4800H +30%
4399
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 8700K +5%
2815
2693
Passmark CPU (многоядерный)
14001
Ryzen 7 4800H +39%
19504
Geekbench 5 (одноядерный)
1190
Ryzen 7 4800H +1%
1196
Geekbench 5 (многоядерный)
6299
Ryzen 7 4800H +27%
8007
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|5 октября 2017
|6 января 2020
|Цена в момент релиза
|359 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Zen 2
|Номер модели
|i7-8700K
|-
|Сокет
|LGA-1151
|FP6
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Radeon Vega 7
Производительность
|Количество ядер
|6
|8
|Количество потоков
|12
|16
|Частота
|3.7 ГГц
|2.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|37x
|29x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|95 Вт
|35-54 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-3200, LPDDR4X-4266
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 8700K
|Сайт AMD Ryzen 7 4800H
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
Опрос
1 (50%)
1 (50%)
Всего проголосовало: 2