Intel Core i7 8700K против AMD Ryzen 7 5800X
Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 8700K на 3.7 ГГц или AMD Ryzen 7 5800X с 8-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 8700K
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
- На 10% ниже чем у Ryzen 7 5800X пиковое энергопотребление – 95 vs 105 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800X
- Появился на 3 года и 1 месяц позже чем соперник
- Имеет на 20 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- На 44% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1704 и 1180 баллов
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 6.08 ГБ/c (15%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
524
Ryzen 7 5800X +14%
599
Cinebench R20 (многоядерный)
3375
Ryzen 7 5800X +79%
6034
Passmark CPU (одноядерный)
2815
Ryzen 7 5800X +25%
3527
Passmark CPU (многоядерный)
14001
Ryzen 7 5800X +106%
28834
Geekbench 5 (одноядерный)
1190
Ryzen 7 5800X +44%
1709
Geekbench 5 (многоядерный)
6299
Ryzen 7 5800X +65%
10420
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|5 октября 2017
|8 октября 2020
|Цена в момент релиза
|359 долларов
|449 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Zen 3
|Номер модели
|i7-8700K
|-
|Сокет
|LGA-1151
|AM4
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|6
|8
|Количество потоков
|12
|16
|Частота
|3.7 ГГц
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|4.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|37x
|38x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|95 Вт
|105 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 8700K
|Сайт AMD Ryzen 7 5800X
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
Опрос
0 (0%)
2 (100%)
Всего проголосовало: 2