Intel Core i7 8700K против AMD Ryzen 7 5800X3D
Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 8700K на 3.7 ГГц или AMD Ryzen 7 5800X3D с 8-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 8700K
- Разблокированный множитель
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
- На 10% ниже чем у Ryzen 7 5800X3D пиковое энергопотребление – 95 vs 105 Ватт
- Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
- На 4% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.5 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800X3D
- Появился на 4 года и 6 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 84 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 32% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1639 и 1242 балла
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1216
Ryzen 7 5800X3D +24%
1503
Cinebench R23 (многоядерный)
8904
Ryzen 7 5800X3D +67%
14908
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 8700K +10%
2775
2531
Passmark CPU (многоядерный)
13901
Ryzen 7 5800X3D +65%
22985
Geekbench 5 (одноядерный)
1250
Ryzen 7 5800X3D +31%
1643
Geekbench 5 (многоядерный)
6695
Ryzen 7 5800X3D +69%
11320
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|5 октября 2017
|15 марта 2022
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Vermeer
|Номер модели
|i7-8700K
|-
|Сокет
|LGA-1151
|AM4
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 630
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|6
|8
|Количество потоков
|12
|16
|Частота
|3.7 ГГц
|3.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|4.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|37x
|34x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|96МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|95 Вт
|105 Вт
|Критическая температура
|100°C
|90°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|-
|Частота GPU
|350 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1200 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|192
|-
|TMUs
|24
|-
|ROPs
|3
|-
|Вычислительные блоки
|24
|-
|TGP
|15 Вт
|-
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-3200, DDR4-2933, DDR4-2667
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 8700K
|Сайт AMD Ryzen 7 5800X3D
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|24
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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