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Intel Core i7 8700K против AMD Ryzen 9 5900X

Intel Core i7 8700K
VS
AMD Ryzen 9 5900X
Intel Core i7 8700K
AMD Ryzen 9 5900X

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 8700K на 3.7 ГГц или AMD Ryzen 9 5900X с 12-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5900X and 8700K
Причины выбрать Intel Core i7 8700K
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
  • На 10% ниже чем у Ryzen 9 5900X пиковое энергопотребление – 95 vs 105 Ватт
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900X
  • Имеет на 52 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 3 года и 1 месяц позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 33% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1682 и 1269 баллов
  • На 6.08 ГБ/c (15%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.7 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 8700K
1216
Ryzen 9 5900X +31%
1599
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 8700K
8979
Ryzen 9 5900X +131%
20777
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 8700K
2808
Ryzen 9 5900X +25%
3502
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 8700K
14044
Ryzen 9 5900X +186%
40198
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 8700K
1285
Ryzen 9 5900X +32%
1700
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 8700K
6683
Ryzen 9 5900X +117%
14483

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 8700K и AMD Ryzen 9 5900X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 5 октября 2017 8 октября 2020
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Coffee Lake Zen 3
Номер модели i7-8700K -
Сокет LGA-1151 AM4
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Нет

Производительность

Количество ядер 6 12
Количество потоков 12 24
Частота 3.7 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 37x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 95 Вт 105 Вт
Критическая температура 100°C 90°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 -
Частота GPU 350 МГц -
Boost частота GPU 1000 МГц -
Шейдерные блоки 192 -
TMUs 24 -
ROPs 3 -
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт -
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i7 8700K
0.38 терафлопс
Ryzen 9 5900X
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 8700K Сайт AMD Ryzen 9 5900X
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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