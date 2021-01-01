Intel Core i7 8700K против AMD Ryzen 9 5900X
Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 8700K на 3.7 ГГц или AMD Ryzen 9 5900X с 12-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 8700K
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
- На 10% ниже чем у Ryzen 9 5900X пиковое энергопотребление – 95 vs 105 Ватт
- Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900X
- Имеет на 52 МБ больший объем L3-кэша
- Появился на 3 года и 1 месяц позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Имеет на 6 физических ядер больше
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 33% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1682 и 1269 баллов
- На 6.08 ГБ/c (15%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.7 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1216
Ryzen 9 5900X +31%
1599
Cinebench R23 (многоядерный)
8979
Ryzen 9 5900X +131%
20777
Passmark CPU (одноядерный)
2808
Ryzen 9 5900X +25%
3502
Passmark CPU (многоядерный)
14044
Ryzen 9 5900X +186%
40198
Geekbench 5 (одноядерный)
1285
Ryzen 9 5900X +32%
1700
Geekbench 5 (многоядерный)
6683
Ryzen 9 5900X +117%
14483
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|5 октября 2017
|8 октября 2020
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Zen 3
|Номер модели
|i7-8700K
|-
|Сокет
|LGA-1151
|AM4
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 630
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|6
|12
|Количество потоков
|12
|24
|Частота
|3.7 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|4.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|37x
|37x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|64МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|95 Вт
|105 Вт
|Критическая температура
|100°C
|90°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|-
|Частота GPU
|350 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1000 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|192
|-
|TMUs
|24
|-
|ROPs
|3
|-
|Вычислительные блоки
|24
|-
|TGP
|15 Вт
|-
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 8700K
|Сайт AMD Ryzen 9 5900X
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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