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Intel Core i7 8700K против AMD Ryzen Threadripper 1920X

Intel Core i7 8700K
Intel Core i7 8700K
VS
AMD Ryzen Threadripper 1920X
AMD Ryzen Threadripper 1920X

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 8700K на 3.7 ГГц или AMD Ryzen Threadripper 1920X с 12-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1920X and 8700K
Причины выбрать Intel Core i7 8700K
  • На 47% ниже чем у Ryzen Threadripper 1920X пиковое энергопотребление – 95 vs 180 Ватт
  • Более чем на 32 °C выше максимальная рабочая температура
  • На 18% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4 ГГц)
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper 1920X
  • Поддерживает до 2048 ГБ DDR4-2666
  • Имеет на 20 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 37.87 ГБ/c (91%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 8700K и AMD Ryzen Threadripper 1920X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 5 октября 2017 10 августа 2017
Цена в момент релиза 359 долларов 799 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Zen
Номер модели i7-8700K -
Сокет LGA-1151 sTR4
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Нет

Производительность

Количество ядер 6 12
Количество потоков 12 24
Частота 3.7 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 35x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 9.6 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 95 Вт 180 Вт
Критическая температура 100°C 68°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 2048 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 79.47 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 8700K Сайт AMD Ryzen Threadripper 1920X
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 60
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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