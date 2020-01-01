Intel Core i7 8700K против AMD Ryzen Threadripper 2950X
Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 8700K на 3.7 ГГц или AMD Ryzen Threadripper 2950X с 16-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 8700K
- На 47% ниже чем у Ryzen Threadripper 2950X пиковое энергопотребление – 95 vs 180 Ватт
- Более чем на 32 °C выше максимальная рабочая температура
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
- На 7% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper 2950X
- Поддерживает до 2048 ГБ DDR4-2933
- Имеет на 10 физических ядер больше
- Имеет на 20 МБ больший объем L3-кэша
- На 45.82 ГБ/c (110%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Поддержка 4-х канальной памяти
- Появился на 11 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 8700K +16%
517
Cinebench R20 (многоядерный)
3340
Ryzen Threadripper 2950X +108%
6934
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 8700K +13%
2764
Passmark CPU (многоядерный)
13865
Ryzen Threadripper 2950X +121%
30659
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 8700K +10%
1185
Geekbench 5 (многоядерный)
6788
12581
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|5 октября 2017
|31 августа 2018
|Цена в момент релиза
|359 долларов
|899 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Zen+
|Номер модели
|i7-8700K
|-
|Сокет
|LGA-1151
|sTR4
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|6
|16
|Количество потоков
|12
|32
|Частота
|3.7 ГГц
|3.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|37x
|35x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|9.6 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|95 Вт
|180 Вт
|Критическая температура
|100°C
|68°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|2048 ГБ
|Количество каналов
|2
|4
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|87.42 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 8700K
|Сайт AMD Ryzen Threadripper 2950X
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|60
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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