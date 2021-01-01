Intel Core i7 8700K против Apple M1 Max
Что лучше: 6-ядерный десктопный Intel Core i7 8700K на 3.7 ГГц или ноутбучный Apple M1 Max с 10-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
99
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
74
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
96
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
90
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 8700K
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- На 47% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1 Max
- Появился на 4 года и 1 месяц позже чем соперник
- Лучшая интегрированная графика Apple M1 Max GPU (32-core): 10.4 vs 0.38 терафлопс
- На 368 ГБ/c (885%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 68% ниже чем у Core i7 8700K пиковое энергопотребление – 30 vs 95 Ватт
- Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
- Имеет на 4 физических ядра больше
- На 40% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1777 и 1269 баллов
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1216
M1 Max +28%
1554
Cinebench R23 (многоядерный)
8979
M1 Max +41%
12634
Passmark CPU (одноядерный)
2808
Passmark CPU (многоядерный)
14044
Geekbench 5 (одноядерный)
1285
M1 Max +40%
1804
Geekbench 5 (многоядерный)
6683
M1 Max +92%
12822
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|5 октября 2017
|18 октября 2021
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|ARMv8
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|-
|Номер модели
|i7-8700K
|-
|Сокет
|LGA-1151
|Apple M-Socket
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 630
|Apple M1 Max GPU (32-core)
Производительность
|Количество ядер
|6
|10
|Количество потоков
|12
|10
|Частота
|3.7 ГГц
|2.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|3.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|37x
|-
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|24МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|57 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|95 Вт
|30 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Apple M1 Max GPU (32-core)
|Частота GPU
|350 МГц
|450 МГц
|Boost частота GPU
|1000 МГц
|1296 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|4096
|TMUs
|24
|256
|ROPs
|3
|128
|Вычислительные блоки
|24
|-
|TGP
|15 Вт
|60 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|6016x3384 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|LPDDR5-6400
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|8
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|409.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 8700K
|-
|Версия PCI Express
|3.0
|-
|Макс. PCI Express линий
|16
|-
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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