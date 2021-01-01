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Intel Core i7 8700K против i5 10500T

Intel Core i7 8700K
VS
Intel Core i5 10500T
Intel Core i7 8700K
Intel Core i5 10500T

Что лучше: Intel Core i7 8700K на 3.7 ГГц (c Turbo Boost до 4.7) или i5 10500T на 2.3 ГГц (c Turbo Boost до 3.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10500T and 8700K
Причины выбрать Intel Core i7 8700K
  • Разблокированный множитель
  • На 24% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 3.8 ГГц)
  • На 15% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1180 и 1022 балла
Причины выбрать Intel Core i5 10500T
  • Появился на 2 года и 7 месяцев позже чем соперник
  • На 63% ниже чем у Core i7 8700K пиковое энергопотребление – 35 vs 95 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 8700K +18%
3375
Core i5 10500T
2871
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 8700K +17%
2815
Core i5 10500T
2414
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 8700K +29%
14001
Core i5 10500T
10831
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 8700K +15%
1190
Core i5 10500T
1038
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 8700K +34%
6299
Core i5 10500T
4689

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 8700K и i5 10500T

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 5 октября 2017 1 мая 2020
Цена в момент релиза 359 долларов -
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Comet Lake
Номер модели i7-8700K i5-10500T
Сокет LGA-1151 BGA-1200
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel® UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 3.7 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 3.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 23x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 95 Вт 25-35 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 8700K Сайт Intel Core i5 10500T
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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