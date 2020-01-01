Intel Core i7 8700K против i5 10600
Что лучше: Intel Core i7 8700K на 3.7 ГГц (c Turbo Boost до 4.7) или i5 10600 на 3.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 10600
- Появился на 2 года и 7 месяцев позже чем соперник
- На 32% ниже чем у Core i7 8700K пиковое энергопотребление – 65 vs 95 Ватт
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.7 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 8700K +5%
517
494
Cinebench R20 (многоядерный)
3340
Core i5 10600 +5%
3515
Passmark CPU (одноядерный)
2764
Passmark CPU (многоядерный)
13865
Geekbench 5 (одноядерный)
1185
Core i5 10600 +4%
1229
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 8700K +20%
6788
5637
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|5 октября 2017
|1 мая 2020
|Цена в момент релиза
|359 долларов
|213 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i7-8700K
|i5-10600
|Сокет
|LGA-1151
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота
|3.7 ГГц
|3.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|4.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|37x
|41x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|95 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 8700K
|Сайт Intel Core i5 10600
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
Опрос
1 (33.3%)
2 (66.7%)
Всего проголосовало: 3
Конкуренты
- Intel Core i9 10900K vs i7 8700K
- Intel Core i7 10700K vs i7 8700K
- Intel Core i5 10600K vs i7 8700K
- AMD Ryzen 5 3600X vs Intel Core i7 8700K
- AMD Ryzen 9 3900XT vs Intel Core i7 8700K
- Intel Core i9 10900K vs i5 10600
- Intel Core i7 10700K vs i5 10600
- Intel Core i5 10600K vs i5 10600
- AMD Ryzen 5 3600X vs Intel Core i5 10600
- Intel Core i5 10400 vs i5 10600