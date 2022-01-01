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Intel Core i7 8700K против i5 11400F

Intel Core i7 8700K
VS
Intel Core i5 11400F
Intel Core i7 8700K
Intel Core i5 11400F

Что лучше: Intel Core i7 8700K на 3.7 ГГц (c Turbo Boost до 4.7) или i5 11400F на 2.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11400F and 8700K
Причины выбрать Intel Core i7 8700K
  • Разблокированный множитель
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 11400F
  • Появился на 3 года и 6 месяцев позже чем соперник
  • На 32% ниже чем у Core i7 8700K пиковое энергопотребление – 65 vs 95 Ватт
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 8.4 ГБ/c (20%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 22% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1530 и 1251 балл

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 8700K
1206
Core i5 11400F +10%
1330
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 8700K
8783
Core i5 11400F +15%
10138
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 8700K
13790
Core i5 11400F +26%
17370
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 8700K
1245
Core i5 11400F +22%
1515
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 8700K
6556
Core i5 11400F +13%
7420
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 8700K и i5 11400F

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 5 октября 2017 16 марта 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Coffee Lake Rocket Lake
Номер модели i7-8700K i5-11400F
Сокет LGA-1151 LGA-1200
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Нет

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 3.7 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 26x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 95 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 -
Частота GPU 350 МГц -
Boost частота GPU 1200 МГц -
Шейдерные блоки 192 -
TMUs 24 -
ROPs 3 -
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт -
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i7 8700K
0.38 терафлопс
Core i5 11400F
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 50 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 8700K Сайт Intel Core i5 11400F
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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