Intel Core i7 8700K против i5 11400F
Что лучше: Intel Core i7 8700K на 3.7 ГГц (c Turbo Boost до 4.7) или i5 11400F на 2.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 8700K
- Разблокированный множитель
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
- На 7% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 11400F
- Появился на 3 года и 6 месяцев позже чем соперник
- На 32% ниже чем у Core i7 8700K пиковое энергопотребление – 65 vs 95 Ватт
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 8.4 ГБ/c (20%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 22% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1530 и 1251 балл
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1206
Core i5 11400F +10%
1330
Cinebench R23 (многоядерный)
8783
Core i5 11400F +15%
10138
Passmark CPU (одноядерный)
2767
Core i5 11400F +9%
3006
Passmark CPU (многоядерный)
13790
Core i5 11400F +26%
17370
Geekbench 5 (одноядерный)
1245
Core i5 11400F +22%
1515
Geekbench 5 (многоядерный)
6556
Core i5 11400F +13%
7420
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|5 октября 2017
|16 марта 2021
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Rocket Lake
|Номер модели
|i7-8700K
|i5-11400F
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-1200
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 630
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота
|3.7 ГГц
|2.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|37x
|26x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|95 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|-
|Частота GPU
|350 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1200 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|192
|-
|TMUs
|24
|-
|ROPs
|3
|-
|Вычислительные блоки
|24
|-
|TGP
|15 Вт
|-
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|50 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 8700K
|Сайт Intel Core i5 11400F
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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