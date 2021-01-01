Главная > Сравнения CPU > Core i7 8700K vs Core i5 11600K

Intel Core i7 8700K против i5 11600K

Intel Core i7 8700K
VS
Intel Core i5 11600K
Intel Core i7 8700K
Intel Core i5 11600K

Что лучше: Intel Core i7 8700K на 3.7 ГГц (c Turbo Boost до 4.7) или i5 11600K на 3.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11600K and 8700K
Причины выбрать Intel Core i7 8700K
  • На 24% ниже чем у Core i5 11600K пиковое энергопотребление – 95 vs 125 Ватт
Причины выбрать Intel Core i5 11600K
  • Появился на 3 года и 6 месяцев позже чем соперник
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 32% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1677 и 1269 баллов
  • На 8.4 ГБ/c (20%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Лучшая интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 32: 0.46 vs 0.38 терафлопс
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.7 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 8700K
1216
Core i5 11600K +30%
1579
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 8700K
8979
Core i5 11600K +26%
11333
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 8700K
2808
Core i5 11600K +22%
3427
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 8700K
14044
Core i5 11600K +45%
20354
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 8700K
1285
Core i5 11600K +31%
1689
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 8700K
6683
Core i5 11600K +23%
8224

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 8700K и i5 11600K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 5 октября 2017 30 марта 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Coffee Lake Rocket Lake
Номер модели i7-8700K i5-11600K
Сокет LGA-1151 BGA-1200
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Iris Xe Graphics 32

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 3.7 ГГц 3.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 39x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 95 Вт 125 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel Iris Xe Graphics 32
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1000 МГц 900 МГц
Шейдерные блоки 192 256
TMUs 24 64
ROPs 3 32
Вычислительные блоки 24 32
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 8700K
0.38 терафлопс
Core i5 11600K +21%
0.46 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 50 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 8700K Сайт Intel Core i5 11600K
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
1 (50%)
1 (50%)
Всего проголосовало: 2

Конкуренты

1. Intel Core i7 8700K и AMD Ryzen 5 3600
2. Intel Core i7 8700K и AMD Ryzen 7 3700X
3. Intel Core i7 8700K и AMD Ryzen 9 3900X
4. Intel Core i7 8700K и Intel Core i5 10600
5. Intel Core i7 8700K и AMD Ryzen 5 3600X
6. Intel Core i5 11600K и AMD Ryzen 5 3600
7. Intel Core i5 11600K и AMD Ryzen 7 3700X
8. Intel Core i5 11600K и Intel Core i5 10600K
9. Intel Core i5 11600K и AMD Ryzen 7 5800X
10. Intel Core i5 11600K и Intel Core i9 9900K

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i5 11600K или i7 8700K?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры