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Intel Core i7 8700K против i5 7640X

Intel Core i7 8700K
Intel Core i7 8700K
VS
Intel Core i5 7640X
Intel Core i5 7640X

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 8700K на 3.7 ГГц или i5 7640X с 4-ядрами на 4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7640X and 8700K
Причины выбрать Intel Core i7 8700K
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 15% ниже чем у Core i5 7640X пиковое энергопотребление – 95 vs 112 Ватт
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
  • На 12% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 8700K +12%
2764
Core i5 7640X
2478
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 8700K +118%
13865
Core i5 7640X
6357
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 8700K +64%
6788
Core i5 7640X
4132

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 8700K и i5 7640X

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 5 октября 2017 30 мая 2017
Цена в момент релиза 359 долларов 242 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Kaby Lake
Номер модели i7-8700K i5-7640X
Сокет LGA-1151 LGA-2066
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Нет

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 4
Частота 3.7 ГГц 4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 37x 39x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 95 Вт 112 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 8700K Сайт Intel Core i5 7640X
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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