Главная > Сравнения CPU > Core i7 8700K vs Core i7 10700T

Intel Core i7 8700K против i7 10700T

Intel Core i7 8700K
VS
Intel Core i7 10700T
Intel Core i7 8700K
Intel Core i7 10700T

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 8700K на 3.7 ГГц или i7 10700T с 8-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10700T and 8700K
Причины выбрать Intel Core i7 8700K
  • Разблокированный множитель
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.5 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 10700T
  • Появился на 2 года и 7 месяцев позже чем соперник
  • На 63% ниже чем у Core i7 8700K пиковое энергопотребление – 35 vs 95 Ватт
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 4.2 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 8700K
3375
Core i7 10700T +16%
3914
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 8700K +5%
14001
Core i7 10700T
13385
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 8700K и i7 10700T

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 5 октября 2017 1 мая 2020
Цена в момент релиза 359 долларов -
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Comet Lake
Номер модели i7-8700K i7-10700T
Сокет LGA-1151 BGA-1200
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 6 8
Количество потоков 12 16
Частота 3.7 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 20x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 95 Вт 25-35 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 8700K Сайт Intel Core i7 10700T
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Core i9 10900K или Core i7 8700K
2. Core i7 10700K или Core i7 8700K
3. Core i5 10600K или Core i7 8700K
4. Ryzen 5 2600 или Core i7 8700K
5. Core i5 10400 или Core i7 8700K
6. Ryzen 7 3700X или Core i7 10700T
7. Ryzen 7 4800H или Core i7 10700T
8. Core i7 1165G7 или Core i7 10700T
9. Core i7 10700 или Core i7 10700T
10. Core i7 9700T или Core i7 10700T

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i7 10700T или i7 8700K?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях