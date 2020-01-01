Intel Core i7 8700K против i7 10750H
Что лучше: десктопный Intel Core i7 8700K на 3.7 ГГц или ноутбучный i7 10750H на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 8700K
- Разблокированный множитель
Причины выбрать Intel Core i7 10750H
- Появился на 2 года и 6 месяцев позже чем соперник
- На 53% ниже чем у Core i7 8700K пиковое энергопотребление – 45 vs 95 Ватт
- На 6% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.7 ГГц)
- На 4.2 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 8700K +8%
517
479
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 8700K +24%
3340
2694
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 8700K +1%
2764
2732
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 8700K +10%
13865
12655
Geekbench 5 (одноядерный)
1185
Core i7 10750H +2%
1209
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 8700K +26%
6788
5374
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|5 октября 2017
|2 апреля 2020
|Цена в момент релиза
|359 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i7-8700K
|i7-10750H
|Сокет
|LGA-1151
|BGA-1440
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота
|3.7 ГГц
|2.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|37x
|26x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|-
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|-
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|95 Вт
|45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 8700K
|Сайт Intel Core i7 10750H
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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