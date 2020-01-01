Intel Core i7 8700K против i7 1165G7
Что лучше: 6-ядерный десктопный Intel Core i7 8700K на 3.7 ГГц или ноутбучный i7 1165G7 с 4-ядрами на 2.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 8700K
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать Intel Core i7 1165G7
- Появился на 2 года и 11 месяцев позже чем соперник
- На 84% ниже чем у Core i7 8700K пиковое энергопотребление – 15 vs 95 Ватт
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 8700K +4%
517
498
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 8700K +35%
3340
2483
Passmark CPU (одноядерный)
2764
Core i7 1165G7 +15%
3180
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 8700K +9%
13865
12766
Geekbench 5 (одноядерный)
1185
Core i7 1165G7 +28%
1512
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 8700K +36%
6788
4978
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|5 октября 2017
|2 сентября 2020
|Цена в момент релиза
|359 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Tiger Lake UP3
|Номер модели
|i7-8700K
|i7-1165G7
|Сокет
|LGA-1151
|BGA-1440
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Iris Xe Graphics G7 96EU
Производительность
|Количество ядер
|6
|4
|Количество потоков
|12
|8
|Частота
|3.7 ГГц
|2.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|4.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|37x
|28x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|95 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-3200, LPDDR4-4267
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 8700K
|Сайт Intel Core i7 1165G7
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1
Конкуренты
- Intel Core i7 8700K и AMD Ryzen 5 3600
- Intel Core i7 8700K и AMD Ryzen 7 3700X
- Intel Core i7 8700K и AMD Ryzen 9 3900X
- Intel Core i7 8700K и i5 10600
- Intel Core i7 8700K и AMD Ryzen 5 3600X
- Intel Core i7 1165G7 и i7 10750H
- Intel Core i7 1165G7 и i7 1065G7
- Intel Core i7 1165G7 и AMD Ryzen 7 4800H
- Intel Core i7 1165G7 и AMD Ryzen 7 4700U
- Intel Core i7 1165G7 и i7 1185G7