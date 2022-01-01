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Intel Core i7 8700K против i7 13700K

Intel Core i7 8700K
VS
Intel Core i7 13700K
Intel Core i7 8700K
Intel Core i7 13700K

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 8700K на 3.7 ГГц или i7 13700K с 16-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 13700K and 8700K
Причины выбрать Intel Core i7 8700K
  • На 24% ниже чем у Core i7 13700K пиковое энергопотребление – 95 vs 125 Ватт
Причины выбрать Intel Core i7 13700K
  • Появился на 5 лет и 1 месяц позже чем соперник
  • Имеет на 10 физических ядер больше
  • Имеет на 18 МБ больший объем L3-кэша
  • На 48 ГБ/c (115%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 71% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2121 и 1242 балла
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 13% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.7 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 8700K
1215
Core i7 13700K +73%
2099
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 8700K
8886
Core i7 13700K +245%
30651
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 8700K
2774
Core i7 13700K +60%
4447
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 8700K
13901
Core i7 13700K +240%
47274
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 8700K
1249
Core i7 13700K +71%
2130
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 8700K
6706
Core i7 13700K +217%
21242
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 8700K и i7 13700K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 5 октября 2017 27 сентября 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Coffee Lake Raptor Lake-S
Номер модели i7-8700K i7-13700K
Сокет LGA-1151 LGA-1700
Интегрированная графика UHD Graphics 630 UHD Graphics 770

Производительность

Количество ядер 6 16
Количество потоков 12 24
Частота 3.7 ГГц 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 5.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 34x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 2МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 30МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 95 Вт 125 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 770
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1200 МГц 1600 МГц
Шейдерные блоки 192 256
TMUs 24 16
ROPs 3 8
Вычислительные блоки 24 32
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i7 8700K
0.38 терафлопс
Core i7 13700K
0.78 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR5-5600, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 89.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 8700K Сайт Intel Core i7 13700K
Версия PCI Express 3.0 5.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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