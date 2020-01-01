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Intel Core i7 8700K против i7 5960X

Intel Core i7 8700K
Intel Core i7 8700K
VS
Intel Core i7 5960X
Intel Core i7 5960X

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 8700K на 3.7 ГГц или i7 5960X с 8-ядрами на 3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между and 8700K
Причины выбрать Intel Core i7 8700K
  • Появился на 3 года и 2 месяца позже чем соперник
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Более современный техпроцесс - 14 против 22 нанометра
  • На 32% ниже чем у Core i7 5960X пиковое энергопотребление – 95 vs 140 Ватт
  • На 34% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 3.5 ГГц)
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
Причины выбрать Intel Core i7 5960X
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • На 26.4 ГБ/c (63%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Имеет на 2 физических ядра больше

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 8700K +9%
13865
Core i7 5960X
12665
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 8700K и i7 5960X

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 5 октября 2017 29 августа 2014
Цена в момент релиза 359 долларов 1059 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Haswell E
Номер модели i7-8700K i7-5960X
Сокет LGA-1151 LGA-2011-3
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Нет

Производительность

Количество ядер 6 8
Количество потоков 12 16
Частота 3.7 ГГц 3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 3.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 30x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 20МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 2.6 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 22 нанометров
Энергопотребление (TDP) 95 Вт 140 Вт
Критическая температура 100°C -

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2133
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 8700K Сайт Intel Core i7 5960X
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 40
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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