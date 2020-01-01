Intel Core i7 8700K против i7 6950X
Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 8700K на 3.7 ГГц или i7 6950X с 10-ядрами на 3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 8700K
- Разблокированный множитель
- На 32% ниже чем у Core i7 6950X пиковое энергопотребление – 95 vs 140 Ватт
- Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
- На 34% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 3.5 ГГц)
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
Причины выбрать Intel Core i7 6950X
- Имеет на 13 МБ больший объем L3-кэша
- Поддержка 4-х канальной памяти
- Имеет на 4 физических ядра больше
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 8700K +26%
517
409
Cinebench R20 (многоядерный)
3340
Core i7 6950X +46%
4873
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 8700K +17%
2764
2365
Passmark CPU (многоядерный)
13865
Core i7 6950X +24%
17202
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 8700K +26%
1185
942
Geekbench 5 (многоядерный)
6788
Core i7 6950X +31%
8926
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|5 октября 2017
|30 мая 2016
|Цена в момент релиза
|359 долларов
|1723 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Broadwell E
|Номер модели
|i7-8700K
|i7-6950X
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-2011-3
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|6
|10
|Количество потоков
|12
|20
|Частота
|3.7 ГГц
|3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|3.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|37x
|30x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|25МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|95 Вт
|140 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2133
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|4
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 8700K
|Сайт Intel Core i7 6950X
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|40
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1
Конкуренты
- Core i7 8700K против Ryzen 5 3600
- Core i7 8700K против Ryzen 7 3700X
- Core i7 8700K против Ryzen 9 3900X
- Core i7 8700K против Core i5 10600
- Core i7 8700K против Ryzen 5 3600X
- Core i7 6950X против Ryzen 5 3600
- Core i7 6950X против Ryzen 9 3900X
- Core i7 6950X против Ryzen 9 3900XT
- Core i7 6950X против Ryzen 7 2700X
- Core i7 6950X против Core i7 9700K