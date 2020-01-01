Intel Core i7 8700K против i7 7820X
Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 8700K на 3.7 ГГц или i7 7820X с 8-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 8700K
- На 32% ниже чем у Core i7 7820X пиковое энергопотребление – 95 vs 140 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
- На 9% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.3 ГГц)
- Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Core i7 7820X
- Поддержка 4-х канальной памяти
- На 37.87 ГБ/c (91%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Имеет на 2 физических ядра больше
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 8700K +4%
517
498
Cinebench R20 (многоядерный)
3340
Core i7 7820X +53%
5107
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 8700K +11%
2764
2495
Passmark CPU (многоядерный)
13865
Core i7 7820X +26%
17454
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 8700K +6%
1185
1120
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 8700K +58%
6788
4284
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|5 октября 2017
|30 мая 2017
|Цена в момент релиза
|359 долларов
|599 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Skylake
|Номер модели
|i7-8700K
|i7-7820X
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-2066
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|6
|8
|Количество потоков
|12
|16
|Частота
|3.7 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|4.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|37x
|36x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|11МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|95 Вт
|140 Вт
|Критическая температура
|100°C
|99°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|4
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|79.47 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 8700K
|Сайт Intel Core i7 7820X
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|28
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
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