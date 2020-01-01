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Intel Core i7 8700K против i7 7820X

Intel Core i7 8700K
Intel Core i7 8700K
VS
Intel Core i7 7820X
Intel Core i7 7820X

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 8700K на 3.7 ГГц или i7 7820X с 8-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7820X and 8700K
Причины выбрать Intel Core i7 8700K
  • На 32% ниже чем у Core i7 7820X пиковое энергопотребление – 95 vs 140 Ватт
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.3 ГГц)
  • Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Core i7 7820X
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 37.87 ГБ/c (91%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Имеет на 2 физических ядра больше

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 8700K
3340
Core i7 7820X +53%
5107
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 8700K +11%
2764
Core i7 7820X
2495
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 8700K
13865
Core i7 7820X +26%
17454
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 8700K +58%
6788
Core i7 7820X
4284

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 8700K и i7 7820X

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 5 октября 2017 30 мая 2017
Цена в момент релиза 359 долларов 599 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Skylake
Номер модели i7-8700K i7-7820X
Сокет LGA-1151 LGA-2066
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Нет

Производительность

Количество ядер 6 8
Количество потоков 12 16
Частота 3.7 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 36x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 11МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 95 Вт 140 Вт
Критическая температура 100°C 99°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 79.47 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 8700K Сайт Intel Core i7 7820X
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 28
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512

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Комментарии

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