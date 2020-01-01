Intel Core i7 8700K против i7 8700
Что лучше: Intel Core i7 8700K на 3.7 ГГц (c Turbo Boost до 4.7) или i7 8700 на 3.2 ГГц (c Turbo Boost до 4.6)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
84
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
33
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
53
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
60
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 8700K
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 8700
- На 32% ниже чем у Core i7 8700K пиковое энергопотребление – 65 vs 95 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 8700K +7%
517
481
Cinebench R20 (многоядерный)
3340
Core i7 8700 +5%
3494
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 8700K +5%
2764
2631
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 8700K +7%
13865
12940
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 8700K +1%
1185
1172
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 8700K +10%
6788
6172
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|5 октября 2017
|5 октября 2017
|Цена в момент релиза
|359 долларов
|303 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Coffee Lake
|Номер модели
|i7-8700K
|i7-8700
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота
|3.7 ГГц
|3.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|4.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|37x
|32x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|95 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 8700K
|Сайт Intel Core i7 8700
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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