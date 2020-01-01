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Intel Core i7 8700T против i3 8100T

Intel Core i7 8700T
Intel Core i7 8700T
VS
Intel Core i3 8100T
Intel Core i3 8100T

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 8700T на 2.4 ГГц или i3 8100T с 4-ядрами на 3.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 8100T and 8700T
Причины выбрать Intel Core i7 8700T
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Более чем на 18 °C выше максимальная рабочая температура
  • На 4.1 ГБ/c (11%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 8700T +26%
2400
Core i3 8100T
1905
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 8700T +104%
10686
Core i3 8100T
5230
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 8700T +92%
5085
Core i3 8100T
2643

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 8700T и i3 8100T

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 апреля 2018 3 апреля 2018
Цена в момент релиза - 117 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Coffee Lake
Номер модели i7-8700T i3-8100T
Сокет LGA-1151 LGA-1151
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 4
Частота 2.4 ГГц 3.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4 ГГц -
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 24x 31x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35 Вт 35 Вт
Критическая температура 100°C 82°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2400
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 8700T Сайт Intel Core i3 8100T
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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