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Intel Core i7 8700T против i5 8400T

Intel Core i7 8700T
Intel Core i7 8700T
VS
Intel Core i5 8400T
Intel Core i5 8400T

Что лучше: Intel Core i7 8700T на 2.4 ГГц (c Turbo Boost до 4.0) или i5 8400T на 1.7 ГГц (c Turbo Boost до 3.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 8400T and 8700T
Причины выбрать Intel Core i7 8700T
  • Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
  • На 21% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.3 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 8700T +25%
2400
Core i5 8400T
1917
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 8700T +45%
10686
Core i5 8400T
7357
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 8700T +40%
5085
Core i5 8400T
3627

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 8700T и i5 8400T

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 апреля 2018 3 апреля 2018
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Coffee Lake
Номер модели i7-8700T i5-8400T
Сокет LGA-1151 LGA-1151
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 6
Частота 2.4 ГГц 1.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4 ГГц 3.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 24x 17x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 9МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35 Вт 35 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 8700T Сайт Intel Core i5 8400T
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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