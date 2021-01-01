Главная > Сравнения CPU > Core i7 8700T vs Core i5 9500T

Intel Core i7 8700T против i5 9500T

Intel Core i7 8700T
VS
Intel Core i5 9500T
Intel Core i7 8700T
Intel Core i5 9500T

Что лучше: Intel Core i7 8700T на 2.4 ГГц (c Turbo Boost до 4.0) или i5 9500T на 2.2 ГГц (c Turbo Boost до 3.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 9500T and 8700T
Причины выбрать Intel Core i7 8700T
  • Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
  • На 8% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.7 ГГц)
  • На 10% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1024 и 931 балл
Причины выбрать Intel Core i5 9500T
  • Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 8700T +31%
10831
Core i5 9500T
8298
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 8700T +28%
4902
Core i5 9500T
3827

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 8700T и i5 9500T

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 апреля 2018 23 апреля 2019
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Coffee Lake
Номер модели i7-8700T i5-9500T
Сокет LGA-1151 LGA-1151
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 6
Частота 2.4 ГГц 2.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4 ГГц 3.7 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 24x 22x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 9МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35 Вт 35 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 8700T Сайт Intel Core i5 9500T
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
1 (50%)
1 (50%)
Всего проголосовало: 2

Конкуренты

1. Core i7 8700T или Ryzen 5 3600
2. Core i7 8700T или Core i7 10510U
3. Core i7 8700T или Core i5 8400
4. Core i7 8700T или Core i7 7700
5. Core i7 8700T или Core i7 9700T
6. Core i5 9500T или Core i7 9700T
7. Core i5 9500T или Core i5 10600T

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i5 9500T или i7 8700T?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях