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Intel Core i7 8700T против i7 10700T

Intel Core i7 8700T
VS
Intel Core i7 10700T
Intel Core i7 8700T
Intel Core i7 10700T

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 8700T на 2.4 ГГц или i7 10700T с 8-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10700T and 8700T
Причины выбрать Intel Core i7 10700T
  • Появился на 2 года и 1 месяц позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 17% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1202 и 1024 балла
  • На 13% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4 ГГц)
  • На 4.2 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 8700T
2398
Core i7 10700T +14%
2725
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 8700T
10831
Core i7 10700T +24%
13385
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 8700T
1036
Core i7 10700T +16%
1205
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 8700T
4902
Core i7 10700T +29%
6326

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 8700T и i7 10700T

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 апреля 2018 1 мая 2020
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Comet Lake
Номер модели i7-8700T i7-10700T
Сокет LGA-1151 BGA-1200
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 6 8
Количество потоков 12 16
Частота 2.4 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 24x 20x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35 Вт 25-35 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 8700T Сайт Intel Core i7 10700T
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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