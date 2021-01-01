Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 8700T на 2.4 ГГц или i7 10700T с 8-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.