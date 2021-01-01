Intel Core i7 8700T против i7 10700T
Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 8700T на 2.4 ГГц или i7 10700T с 8-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10700T
- Появился на 2 года и 1 месяц позже чем соперник
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- На 17% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1202 и 1024 балла
- На 13% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4 ГГц)
- На 4.2 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
475
Cinebench R20 (многоядерный)
3914
Passmark CPU (одноядерный)
2398
Core i7 10700T +14%
2725
Passmark CPU (многоядерный)
10831
Core i7 10700T +24%
13385
Geekbench 5 (одноядерный)
1036
Core i7 10700T +16%
1205
Geekbench 5 (многоядерный)
4902
Core i7 10700T +29%
6326
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 апреля 2018
|1 мая 2020
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i7-8700T
|i7-10700T
|Сокет
|LGA-1151
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|6
|8
|Количество потоков
|12
|16
|Частота
|2.4 ГГц
|2.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4 ГГц
|4.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|24x
|20x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35 Вт
|25-35 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 8700T
|Сайт Intel Core i7 10700T
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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