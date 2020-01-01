Intel Core i7 8705G против i5 8250U
Что лучше: Intel Core i7 8705G на 3.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.1) или i5 8250U на 1.6 ГГц (c Turbo Boost до 3.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 8705G
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2400
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- На 21% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 3.4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 8705G +18%
408
347
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 8705G +54%
1855
1202
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 8705G +19%
2327
1949
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 8705G +33%
7974
6014
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 8705G +14%
931
815
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 8705G +43%
3705
2583
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|7 января 2018
|21 августа 2017
|Цена в момент релиза
|-
|297 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Kaby Lake G
|Kaby Lake R
|Номер модели
|i7-8705G
|i5-8250U
|Сокет
|BGA-2270
|BGA-1356
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 620
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|3.1 ГГц
|1.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.1 ГГц
|3.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|31x
|16x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|-
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|37.5 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 8705G
|Сайт Intel Core i5 8250U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|8
|12
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1