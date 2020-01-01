Главная > Сравнения CPU > Core i7 8705G vs Core i7 10510U

Intel Core i7 8705G против i7 10510U

Intel Core i7 8705G
Intel Core i7 8705G
VS
Intel Core i7 10510U
Intel Core i7 10510U

Что лучше: Intel Core i7 8705G на 3.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.1) или i7 10510U на 1.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10510U and 8705G
Причины выбрать Intel Core i7 10510U
  • Появился на 1 год и 8 месяцев позже чем соперник
  • На 20% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.1 ГГц)
  • На 4.16 ГБ/c (11%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 8705G +24%
1855
Core i7 10510U
1499
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 8705G +14%
7974
Core i7 10510U
6995
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 8705G +30%
3705
Core i7 10510U
2842

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 8705G и i7 10510U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 7 января 2018 21 августа 2019
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Kaby Lake G Comet Lake
Номер модели i7-8705G i7-10510U
Сокет BGA-2270 BGA-1528
Интегрированная графика Intel HD Graphics 630 Intel UHD Graphics 620

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 3.1 ГГц 1.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 31x 18x
Скорость шины 8 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) - 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400 DDR4-2666, LPDDR3-2133
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 41.66 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 8705G Сайт Intel Core i7 10510U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 8 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1

Конкуренты

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i7 10510U или i7 8705G?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях