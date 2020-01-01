Intel Core i7 8705G против i7 10750H
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 8705G на 3.1 ГГц или i7 10750H с 6-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10750H
- Появился на 2 года и 3 месяца позже чем соперник
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- На 22% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.1 ГГц)
- На 8.3 ГБ/c (22%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
408
Core i7 10750H +17%
479
Cinebench R20 (многоядерный)
1855
Core i7 10750H +45%
2694
Passmark CPU (одноядерный)
2327
Core i7 10750H +17%
2732
Passmark CPU (многоядерный)
7974
Core i7 10750H +59%
12655
Geekbench 5 (одноядерный)
931
Core i7 10750H +30%
1209
Geekbench 5 (многоядерный)
3705
Core i7 10750H +45%
5374
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|7 января 2018
|2 апреля 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Kaby Lake G
|Comet Lake
|Номер модели
|i7-8705G
|i7-10750H
|Сокет
|BGA-2270
|BGA-1440
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|4
|6
|Количество потоков
|8
|12
|Частота
|3.1 ГГц
|2.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.1 ГГц
|5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|31x
|26x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|-
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|-
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|-
|45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400
|DDR4-2933
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 8705G
|Сайт Intel Core i7 10750H
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|8
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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