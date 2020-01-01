Главная > Сравнения CPU > Core i7 8705G vs Core i7 1165G7

Intel Core i7 8705G против i7 1165G7

Intel Core i7 8705G
Intel Core i7 8705G
VS
Intel Core i7 1165G7
Intel Core i7 1165G7

Что лучше: Intel Core i7 8705G на 3.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.1) или i7 1165G7 на 2.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1165G7 and 8705G
Причины выбрать Intel Core i7 1165G7
  • Появился на 2 года и 8 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 15% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.1 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 8705G
1855
Core i7 1165G7 +34%
2483
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 8705G
2327
Core i7 1165G7 +37%
3180
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 8705G
7974
Core i7 1165G7 +60%
12766
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 8705G
3705
Core i7 1165G7 +34%
4978

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 8705G и i7 1165G7

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 7 января 2018 2 сентября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Kaby Lake G Tiger Lake UP3
Номер модели i7-8705G i7-1165G7
Сокет BGA-2270 BGA-1440
Интегрированная графика Intel HD Graphics 630 Iris Xe Graphics G7 96EU

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 3.1 ГГц 2.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц 4.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 31x 28x
Скорость шины 8 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) - 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400 DDR4-3200, LPDDR4-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 8705G Сайт Intel Core i7 1165G7
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 8 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i7 1165G7 или i7 8705G?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях