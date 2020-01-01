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Intel Core i7 8750H против AMD Ryzen 7 3700U

Intel Core i7 8750H
Intel Core i7 8750H
VS
AMD Ryzen 7 3700U
AMD Ryzen 7 3700U

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 8750H на 2.2 ГГц или AMD Ryzen 7 3700U с 4-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3700U and 8750H
Причины выбрать Intel Core i7 8750H
  • Имеет на 5 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2666
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 38% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1010 и 732 балла
  • На 6.04 ГБ/c (17%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3700U
  • На 67% ниже чем у Core i7 8750H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
  • Появился на 10 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 8750H +58%
2328
Ryzen 7 3700U
1478
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 8750H +16%
2322
Ryzen 7 3700U
2000
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 8750H +40%
10057
Ryzen 7 3700U
7175
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 8750H +72%
4848
Ryzen 7 3700U
2815

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 8750H и AMD Ryzen 7 3700U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 3 апреля 2018 6 января 2019
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Zen+
Номер модели i7-8750H -
Сокет BGA-1440 FP5
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon Vega 10

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 2.2 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 22x 23x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 9МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR4-2400
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.8 ГБ/c 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 8750H Сайт AMD Ryzen 7 3700U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 12
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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