Главная > Сравнения CPU > Core i7 8750H vs Ryzen 7 4800U

Intel Core i7 8750H против AMD Ryzen 7 4800U

Intel Core i7 8750H
Intel Core i7 8750H
VS
AMD Ryzen 7 4800U
AMD Ryzen 7 4800U

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 8750H на 2.2 ГГц или AMD Ryzen 7 4800U с 8-ядрами на 1.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4800U and 8750H
Причины выбрать Intel Core i7 8750H
  • Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать AMD Ryzen 7 4800U
  • Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
  • На 67% ниже чем у Core i7 8750H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 26.47 ГБ/c (63%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 4.1 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 8750H
2310
Ryzen 7 4800U +33%
3072
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 8750H
2321
Ryzen 7 4800U +11%
2582
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 8750H
10080
Ryzen 7 4800U +70%
17130
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 8750H
4322
Ryzen 7 4800U +11%
4784

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 8750H и AMD Ryzen 7 4800U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 3 апреля 2018 6 января 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Zen 2
Номер модели i7-8750H -
Сокет BGA-1440 FP6
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon Vega 8

Производительность

Количество ядер 6 8
Количество потоков 12 16
Частота 2.2 ГГц 1.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 22x 18x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 9МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR4-3200, LPDDR4X-4266
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 41.8 ГБ/c 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 8750H Сайт AMD Ryzen 7 4800U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1

Конкуренты

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 7 4800U или Intel Core i7 8750H?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях