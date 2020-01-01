Intel Core i7 8750H против AMD Ryzen 9 4900HS
Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 8750H на 2.2 ГГц или AMD Ryzen 9 4900HS с 8-ядрами на 3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 8750H
- Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать AMD Ryzen 9 4900HS
- Появился на 2 года позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Поддержка 4-х канальной памяти
- На 26.47 ГБ/c (63%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 22% ниже чем у Core i7 8750H пиковое энергопотребление – 35 vs 45 Ватт
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4.1 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
407
Ryzen 9 4900HS +22%
498
Cinebench R20 (многоядерный)
2310
Ryzen 9 4900HS +86%
4297
Passmark CPU (одноядерный)
2321
Ryzen 9 4900HS +15%
2665
Passmark CPU (многоядерный)
10080
Ryzen 9 4900HS +96%
19760
Geekbench 5 (одноядерный)
992
Ryzen 9 4900HS +19%
1182
Geekbench 5 (многоядерный)
4322
Ryzen 9 4900HS +74%
7529
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|3 апреля 2018
|16 марта 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Zen 2
|Номер модели
|i7-8750H
|-
|Сокет
|BGA-1440
|FP6
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Radeon Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|6
|8
|Количество потоков
|12
|16
|Частота
|2.2 ГГц
|3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.1 ГГц
|4.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|22x
|30x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|-
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|9МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|35 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|DDR4-3200, LPDDR4X-4266
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|4
|Макс. пропускная способность
|41.8 ГБ/c
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 8750H
|Сайт AMD Ryzen 9 4900HS
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
Опрос
1 (33.3%)
2 (66.7%)
Всего проголосовало: 3
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