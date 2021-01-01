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Intel Core i7 8750H против i3 1125G4

Intel Core i7 8750H
VS
Intel Core i3 1125G4
Intel Core i7 8750H
Intel Core i3 1125G4

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 8750H на 2.2 ГГц или i3 1125G4 с 4-ядрами на 0.9-2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1125G4 and 8750H
Причины выбрать Intel Core i7 8750H
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 11% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 3.7 ГГц)
  • Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Core i3 1125G4
  • Появился на 2 года и 6 месяцев позже чем соперник
  • Лучшая интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4: 0.84 vs 0.38 терафлопс
  • На 38% ниже чем у Core i7 8750H пиковое энергопотребление – 28 vs 45 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 14% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1200 и 1055 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 8750H +10%
10117
Core i3 1125G4
9204
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 8750H
1035
Core i3 1125G4 +14%
1181
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 8750H +22%
4998
Core i3 1125G4
4099

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 8750H и i3 1125G4

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 апреля 2018 1 сентября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Tiger Lake UP4
Номер модели i7-8750H i3-1125G4
Сокет BGA-1440 BGA-1449
Интегрированная графика UHD Graphics 630 UHD Graphics Xe G4

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 2.2 ГГц 0.9-2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц 3.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 22x 9-20x
Скорость шины 8 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1250КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 9МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 12-28 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics Xe G4
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1000 МГц 1100 МГц
Шейдерные блоки 192 384
TMUs 24 24
ROPs 3 12
Вычислительные блоки 24 48
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i7 8750H
0.38 терафлопс
Core i3 1125G4 +121%
0.84 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR4-3200, LPDDR4x-3733
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 8750H Сайт Intel Core i3 1125G4
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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