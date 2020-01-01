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Intel Core i7 8750H против i5 10210U

Intel Core i7 8750H
Intel Core i7 8750H
VS
Intel Core i5 10210U
Intel Core i5 10210U

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 8750H на 2.2 ГГц или i5 10210U с 4-ядрами на 1.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10210U and 8750H
Причины выбрать Intel Core i7 8750H
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Core i5 10210U
  • На 67% ниже чем у Core i7 8750H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
  • Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 4.1 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 8750H +81%
2310
Core i5 10210U
1275
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 8750H +57%
10080
Core i5 10210U
6403
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 8750H +43%
4322
Core i5 10210U
3024

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 8750H и i5 10210U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 апреля 2018 21 августа 2019
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Comet Lake
Номер модели i7-8750H i5-10210U
Сокет BGA-1440 BGA-1528
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 620

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 2.2 ГГц 1.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 22x 16x
Скорость шины 8 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 9МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR4-2666, LPDDR3-2133
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.8 ГБ/c 41.66 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 8750H Сайт Intel Core i5 10210U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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