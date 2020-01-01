Intel Core i7 8750H против i5 1030NG7
Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 8750H на 2.2 ГГц или i5 1030NG7 с 4-ядрами на 1.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 8750H
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2666
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
- На 17% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 3.5 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 1030NG7
- На 78% ниже чем у Core i7 8750H пиковое энергопотребление – 10 vs 45 Ватт
- Появился на 2 года позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 16.5 ГБ/c (39%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 8750H +16%
406
350
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 8750H +180%
2320
829
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 8750H +42%
2328
1640
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 8750H +92%
10046
5232
Geekbench 5 (одноядерный)
994
Core i5 1030NG7 +9%
1084
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 8750H +61%
4310
2674
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 апреля 2018
|20 марта 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Ice Lake Y
|Номер модели
|i7-8750H
|i5-1030NG7
|Сокет
|BGA-1440
|BGA-1526
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel Iris Plus Graphics G7
Производительность
|Количество ядер
|6
|4
|Количество потоков
|12
|8
|Частота
|2.2 ГГц
|1.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.1 ГГц
|3.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|22x
|11x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|48КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|9МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|10 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|LPDDR4-3733
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.8 ГБ/c
|58.3 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 8750H
|Сайт Intel Core i5 1030NG7
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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