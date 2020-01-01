Главная > Сравнения CPU > Core i7 8750H vs Core i5 10400

Intel Core i7 8750H против i5 10400

Intel Core i7 8750H
Intel Core i7 8750H
VS
Intel Core i5 10400
Intel Core i5 10400

Что лучше: ноутбучный Intel Core i7 8750H на 2.2 ГГц или десктопный i5 10400 на 2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10400 and 8750H
Причины выбрать Intel Core i7 8750H
  • На 31% ниже чем у Core i5 10400 пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт
Причины выбрать Intel Core i5 10400
  • Появился на 2 года и 1 месяц позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4.1 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 8750H
2310
Core i5 10400 +39%
3207
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 8750H
2321
Core i5 10400 +12%
2605
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 8750H
10080
Core i5 10400 +25%
12565
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 8750H
4322
Core i5 10400 +37%
5922

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 8750H и i5 10400

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 апреля 2018 1 мая 2020
Цена в момент релиза - 182 долларов
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Comet Lake
Номер модели i7-8750H i5-10400
Сокет BGA-1440 BGA-1200
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 2.2 ГГц 2.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 22x 29x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 9МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR4-2666
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.8 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 8750H Сайт Intel Core i5 10400
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i5 10400 или i7 8750H?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях