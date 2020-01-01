Что лучше: ноутбучный Intel Core i7 8750H на 2.2 ГГц или десктопный i5 10400 на 2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.