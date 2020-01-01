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Intel Core i7 8750H против i5 8300H

Intel Core i7 8750H
Intel Core i7 8750H
VS
Intel Core i5 8300H
Intel Core i5 8300H

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 8750H на 2.2 ГГц или i5 8300H с 4-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 8300H and 8750H
Причины выбрать Intel Core i7 8750H
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 8750H +38%
2310
Core i5 8300H
1677
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 8750H +35%
10080
Core i5 8300H
7456
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 8750H +27%
4322
Core i5 8300H
3390

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 8750H и i5 8300H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 апреля 2018 3 апреля 2018
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Coffee Lake
Номер модели i7-8750H i5-8300H
Сокет BGA-1440 BGA-1440
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 2.2 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 22x 23x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 9МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR4-2666, LPDDR3-2133
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.8 ГБ/c 41.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 8750H Сайт Intel Core i5 8300H
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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