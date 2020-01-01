Intel Core i7 8750H против i5 8350U
Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 8750H на 2.2 ГГц или i5 8350U с 4-ядрами на 1.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 8750H
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2666
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
- Появился на 7 месяцев позже чем соперник
- На 14% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 3.6 ГГц)
- На 4.3 ГБ/c (11%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i5 8350U
- На 67% ниже чем у Core i7 8750H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
407
н/д
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 8750H +48%
2310
1563
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 8750H +13%
2321
2047
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 8750H +59%
10080
6339
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 8750H +8%
992
917
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 8750H +38%
4322
3123
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 апреля 2018
|21 августа 2017
|Цена в момент релиза
|-
|297 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Kaby Lake R
|Номер модели
|i7-8750H
|i5-8350U
|Сокет
|BGA-1440
|BGA-1356
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 620
Производительность
|Количество ядер
|6
|4
|Количество потоков
|12
|8
|Частота
|2.2 ГГц
|1.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.1 ГГц
|3.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|22x
|17x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|9МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|-
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.8 ГБ/c
|37.5 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 8750H
|Сайт Intel Core i5 8350U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|12
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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