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Intel Core i7 8750H против i5 8400

Intel Core i7 8750H
Intel Core i7 8750H
VS
Intel Core i5 8400
Intel Core i5 8400

Что лучше: ноутбучный Intel Core i7 8750H на 2.2 ГГц или десктопный i5 8400 на 2.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 8400 and 8750H
Причины выбрать Intel Core i7 8750H
  • На 31% ниже чем у Core i5 8400 пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт
  • Появился на 6 месяцев позже чем соперник
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 8400
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 8750H +1%
2310
Core i5 8400
2295
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 8750H
2321
Core i5 8400 +2%
2378
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 8750H +10%
10080
Core i5 8400
9131
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 8750H и i5 8400

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 апреля 2018 5 октября 2017
Цена в момент релиза - 182 долларов
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Coffee Lake
Номер модели i7-8750H i5-8400
Сокет BGA-1440 LGA-1151
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 6
Частота 2.2 ГГц 2.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 22x 28x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 9МБ (общий) 9МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR4-2666
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.8 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 8750H Сайт Intel Core i5 8400
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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