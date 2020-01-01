Что лучше: 6-ядерный ноутбучный Intel Core i7 8750H на 2.2 ГГц или десктопный i7 10700K с 8-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.