Intel Core i7 8750H против i7 10710U
Что лучше: Intel Core i7 8750H на 2.2 ГГц (c Turbo Boost до 4.1) или i7 10710U на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10710U
- На 67% ниже чем у Core i7 8750H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
- Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
- На 15% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.1 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
407
Core i7 10710U +14%
462
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 8750H +3%
2310
2245
Passmark CPU (одноядерный)
2321
Core i7 10710U +6%
2462
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 8750H +1%
10080
9984
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 8750H +5%
992
946
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 8750H +162%
4322
1649
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 апреля 2018
|21 августа 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i7-8750H
|i7-10710U
|Сокет
|BGA-1440
|BGA-1528
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 620
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота
|2.2 ГГц
|1.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.1 ГГц
|4.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|22x
|-
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|-
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|-
|Кэш 3-го уровня
|9МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.8 ГБ/c
|41.66 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 8750H
|Сайт Intel Core i7 10710U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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