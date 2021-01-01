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Intel Core i7 8750H против i7 10870H

Intel Core i7 8750H
Intel Core i7 8750H
VS
Intel Core i7 10870H
Intel Core i7 10870H

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 8750H на 2.2 ГГц или i7 10870H с 8-ядрами на 2.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10870H and 8750H
Причины выбрать Intel Core i7 10870H
  • Появился на 2 года и 6 месяцев позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
  • Имеет на 7 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 22% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.1 ГГц)
  • На 4 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 8750H
2379
Core i7 10870H +46%
3475
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 8750H
2378
Core i7 10870H +18%
2805
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 8750H
10366
Core i7 10870H +57%
16246
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 8750H и i7 10870H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 апреля 2018 10 сентября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Comet Lake
Номер модели i7-8750H i7-10870H
Сокет BGA-1440 BGA-1440
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 6 8
Количество потоков 12 16
Частота 2.2 ГГц 2.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц 5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 22x 22x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 9МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR4-2933
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.8 ГБ/c 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 8750H Сайт Intel Core i7 10870H
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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