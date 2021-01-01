Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 8750H на 2.2 ГГц или i7 1160G7 с 4-ядрами на 0.9-2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.