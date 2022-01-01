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Intel Core i7 8750H против i7 11800H

Intel Core i7 8750H
VS
Intel Core i7 11800H
Intel Core i7 8750H
Intel Core i7 11800H

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 8750H на 2.2 ГГц или i7 11800H с 8-ядрами на 1.9-2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11800H and 8750H
Причины выбрать Intel Core i7 11800H
  • Появился на 3 года и 2 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 15 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • На 49% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1517 и 1015 баллов
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 9.4 ГБ/c (22%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 12% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.1 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 8750H
1068
Core i7 11800H +41%
1509
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 8750H
5988
Core i7 11800H +105%
12281
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 8750H
2354
Core i7 11800H +34%
3166
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 8750H
10155
Core i7 11800H +112%
21568
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 8750H
1022
Core i7 11800H +50%
1531
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 8750H
4709
Core i7 11800H +69%
7968
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 8750H и i7 11800H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 апреля 2018 11 мая 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Coffee Lake Tiger Lake H45
Номер модели i7-8750H i7-11800H
Сокет BGA-1440 BGA-1787
Интегрированная графика UHD Graphics 630 UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)

Производительность

Количество ядер 6 8
Количество потоков 12 16
Частота 2.2 ГГц 1.9-2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 22x 19-23x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 9МБ (общий) 24МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 35-45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
Частота GPU 350 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1450 МГц
Шейдерные блоки 192 256
TMUs 24 16
ROPs 3 8
Вычислительные блоки 24 32
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i7 8750H
0.38 терафлопс
Core i7 11800H
0.742 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.8 ГБ/c 51.2 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 8750H Сайт Intel Core i7 11800H
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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