Главная > Сравнения CPU > Core i7 8750H vs Core i7 1180G7

Intel Core i7 8750H против i7 1180G7

Intel Core i7 8750H
Intel Core i7 8750H
VS
Intel Core i7 1180G7
Intel Core i7 1180G7

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 8750H на 2.2 ГГц или i7 1180G7 с 4-ядрами на 0.9-2.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1180G7 and 8750H
Причины выбрать Intel Core i7 8750H
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2666
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Core i7 1180G7
  • Появился на 2 года и 6 месяцев позже чем соперник
  • На 67% ниже чем у Core i7 8750H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
  • На 53% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1542 и 1006 баллов
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 4.1 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 8750H
1014
Core i7 1180G7 +54%
1563
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 8750H
4477
Core i7 1180G7 +19%
5331

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 8750H и i7 1180G7

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 апреля 2018 1 сентября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Tiger Lake UP4
Номер модели i7-8750H i7-1180G7
Сокет BGA-1440 BGA-1598
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel Iris Xe Graphics G7 96

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 2.2 ГГц 0.9-2.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 22x 8x
Скорость шины 8 ГТ/c 2 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 9МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 7-15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 8750H Сайт Intel Core i7 1180G7
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Intel Core i7 8750H vs Intel Core i7 10750H
2. Intel Core i7 8750H vs Intel Core i7 1065G7
3. Intel Core i7 8750H vs AMD Ryzen 5 4500U
4. Intel Core i7 8750H vs AMD Ryzen 5 4600H
5. Intel Core i7 8750H vs Intel Core i5 10300H
6. Intel Core i7 1180G7 vs Intel Core i7 1068NG7

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i7 1180G7 или i7 8750H?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях