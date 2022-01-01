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Intel Core i7 8750H против i7 12700H

Intel Core i7 8750H
VS
Intel Core i7 12700H
Intel Core i7 8750H
Intel Core i7 12700H

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 8750H на 2.2 ГГц или i7 12700H с 14-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12700H and 8750H
Причины выбрать Intel Core i7 12700H
  • Появился на 3 года и 10 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 15 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • На 72% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1744 и 1015 баллов
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 15% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.1 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 8750H
1068
Core i7 12700H +65%
1764
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 8750H
5988
Core i7 12700H +179%
16729
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 8750H
2354
Core i7 12700H +59%
3737
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 8750H
10155
Core i7 12700H +170%
27416
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 8750H
1022
Core i7 12700H +71%
1744
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 8750H
4709
Core i7 12700H +162%
12331
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 8750H и i7 12700H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 апреля 2018 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Coffee Lake Alder Lake-H
Номер модели i7-8750H i7-12700H
Сокет BGA-1440 BGA-1744
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Iris Xe Graphics (96EU)

Производительность

Количество ядер 6 14
Количество потоков 12 20
Частота 2.2 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц 4.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 22x 23x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 9МБ (общий) 24МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 35-45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1400 МГц
Шейдерные блоки 192 768
TMUs 24 48
ROPs 3 24
Вычислительные блоки 24 96
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i7 8750H
0.38 терафлопс
Core i7 12700H
1.69 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 8750H Сайт Intel Core i7 12700H
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 28
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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