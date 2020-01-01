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Intel Core i7 8750H против i7 6700HQ

Intel Core i7 8750H
Intel Core i7 8750H
VS
Intel Core i7 6700HQ
Intel Core i7 6700HQ

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 8750H на 2.2 ГГц или i7 6700HQ с 4-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6700HQ and 8750H
Причины выбрать Intel Core i7 8750H
  • Появился на 2 года и 7 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
  • На 17% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 3.5 ГГц)
  • На 7.7 ГБ/c (23%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 8750H +43%
2310
Core i7 6700HQ
1621
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 8750H +22%
2321
Core i7 6700HQ
1910
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 8750H +57%
10080
Core i7 6700HQ
6431
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 8750H +32%
4322
Core i7 6700HQ
3267

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 8750H и i7 6700HQ

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 апреля 2018 1 сентября 2015
Цена в момент релиза - 378 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Skylake
Номер модели i7-8750H i7-6700HQ
Сокет BGA-1440 BGA-1440
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel HD Graphics 530

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 2.2 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц 3.5 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 22x 26x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 9МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.8 ГБ/c 34.1 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 8750H Сайт Intel Core i7 6700HQ
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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