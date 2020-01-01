Intel Core i7 8850H против AMD Ryzen 5 4500U
Что лучше: Intel Core i7 8850H на 2.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.3) или AMD Ryzen 5 4500U на 2.3 ГГц (c Turbo Core до 4.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 8850H
- На 7% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4 ГГц)
- Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4500U
- Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
- На 67% ниже чем у Core i7 8850H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
441
Ryzen 5 4500U +1%
444
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 8850H +28%
2513
1960
Passmark CPU (одноядерный)
2406
Ryzen 5 4500U +2%
2462
Passmark CPU (многоядерный)
10406
Ryzen 5 4500U +7%
11129
Geekbench 5 (одноядерный)
1011
Ryzen 5 4500U +4%
1055
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 8850H +4%
4516
4322
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|3 апреля 2018
|6 января 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Zen 2
|Номер модели
|i7-8850H
|-
|Сокет
|BGA-1440
|FP6
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Radeon RX Vega 6
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|6
|Частота
|2.6 ГГц
|2.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.3 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|27x
|23x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|9МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|DDR4-3200, LPDDR4X-4266
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 8850H
|Сайт AMD Ryzen 5 4500U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1
Конкуренты
- Intel Core i7 1065G7 vs i7 8850H
- AMD Ryzen 5 4600H vs Intel Core i7 8850H
- AMD Ryzen 9 4900HS vs Intel Core i7 8850H
- Intel Core i7 1065G7 vs AMD Ryzen 5 4500U
- Intel Core i7 10510U vs AMD Ryzen 5 4500U
- AMD Ryzen 7 4800U vs Ryzen 5 4500U
- Intel Core i5 1035G4 vs AMD Ryzen 5 4500U
- Intel Core i5 1035G1 vs AMD Ryzen 5 4500U