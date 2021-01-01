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Intel Core i7 8850H против AMD Ryzen 9 5900HX

Intel Core i7 8850H
VS
AMD Ryzen 9 5900HX
Intel Core i7 8850H
AMD Ryzen 9 5900HX

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 8850H на 2.6 ГГц или AMD Ryzen 9 5900HX с 8-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5900HX and 8850H
Причины выбрать Intel Core i7 8850H
  • На 17% ниже чем у Ryzen 9 5900HX пиковое энергопотребление – 45 vs 54 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900HX
  • Появился на 2 года и 10 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Имеет на 7 МБ больший объем L3-кэша
  • На 45% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1484 и 1023 балла
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.3 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 8850H
4970
Ryzen 9 5900HX +170%
13419
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 8850H
2413
Ryzen 9 5900HX +33%
3219
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 8850H
10452
Ryzen 9 5900HX +120%
22955
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 8850H
1016
Ryzen 9 5900HX +45%
1474
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 8850H
4946
Ryzen 9 5900HX +55%
7651

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 8850H и AMD Ryzen 9 5900HX

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 3 апреля 2018 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Zen 3
Номер модели i7-8850H -
Сокет BGA-1440 FP6
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Radeon RX Vega 8

Производительность

Количество ядер 6 8
Количество потоков 12 16
Частота 2.6 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 27x 33x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 9МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 35-54 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon RX Vega 8
Частота GPU 350 МГц 0 МГц
Boost частота GPU 1000 МГц 1750 МГц
Шейдерные блоки 192 512
TMUs 24 32
ROPs 3 8
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i7 8850H
0.38 терафлопс
Ryzen 9 5900HX
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 8850H Сайт AMD Ryzen 9 5900HX
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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