Intel Core i7 8850H против AMD Ryzen 9 5900HX
Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 8850H на 2.6 ГГц или AMD Ryzen 9 5900HX с 8-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 8850H
- На 17% ниже чем у Ryzen 9 5900HX пиковое энергопотребление – 45 vs 54 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900HX
- Появился на 2 года и 10 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Имеет на 7 МБ больший объем L3-кэша
- На 45% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1484 и 1023 балла
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 7% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.3 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
966
Ryzen 9 5900HX +52%
1472
Cinebench R23 (многоядерный)
4970
Ryzen 9 5900HX +170%
13419
Passmark CPU (одноядерный)
2413
Ryzen 9 5900HX +33%
3219
Passmark CPU (многоядерный)
10452
Ryzen 9 5900HX +120%
22955
Geekbench 5 (одноядерный)
1016
Ryzen 9 5900HX +45%
1474
Geekbench 5 (многоядерный)
4946
Ryzen 9 5900HX +55%
7651
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|3 апреля 2018
|12 января 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Zen 3
|Номер модели
|i7-8850H
|-
|Сокет
|BGA-1440
|FP6
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 630
|Radeon RX Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|6
|8
|Количество потоков
|12
|16
|Частота
|2.6 ГГц
|3.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.3 ГГц
|4.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|27x
|33x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|9МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|35-54 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Radeon RX Vega 8
|Частота GPU
|350 МГц
|0 МГц
|Boost частота GPU
|1000 МГц
|1750 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|512
|TMUs
|24
|32
|ROPs
|3
|8
|Вычислительные блоки
|24
|-
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 8850H
|Сайт AMD Ryzen 9 5900HX
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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