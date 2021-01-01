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Intel Core i7 8850H против i3 1115G4

Intel Core i7 8850H
VS
Intel Core i3 1115G4
Intel Core i7 8850H
Intel Core i3 1115G4

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 8850H на 2.6 ГГц или i3 1115G4 с 2-ядрами на 1.7-3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1115G4 and 8850H
Причины выбрать Intel Core i7 8850H
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4.1 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i3 1115G4
  • Появился на 2 года и 5 месяцев позже чем соперник
  • На 38% ниже чем у Core i7 8850H пиковое энергопотребление – 28 vs 45 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 21% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1208 и 997 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 8850H
2404
Core i3 1115G4 +13%
2720
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 8850H +63%
10331
Core i3 1115G4
6351
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 8850H +75%
4719
Core i3 1115G4
2691

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 8850H и i3 1115G4

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 апреля 2018 2 сентября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Tiger Lake UP3
Номер модели i7-8850H i3-1115G4
Сокет BGA-1440 BGA-1449
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel Iris Xe Graphics G4

Производительность

Количество ядер 6 2
Количество потоков 12 4
Частота 2.6 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 4.1 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 27x 30x
Скорость шины 8 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 9МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 12-28 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR4-3200, LPDDR4X-3733
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 8850H Сайт Intel Core i3 1115G4
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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