Intel Core i7 8850H против i7 10850H
Что лучше: Intel Core i7 8850H на 2.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.3) или i7 10850H на 2.7 ГГц (c Turbo Boost до 5.1)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10850H
- Появился на 2 года позже чем соперник
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
- Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
- На 19% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.3 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
441
Core i7 10850H +10%
485
Cinebench R20 (многоядерный)
2513
Core i7 10850H +12%
2806
Passmark CPU (одноядерный)
2406
Core i7 10850H +16%
2784
Passmark CPU (многоядерный)
10406
Core i7 10850H +24%
12886
Geekbench 5 (одноядерный)
1011
Core i7 10850H +17%
1187
Geekbench 5 (многоядерный)
4516
Core i7 10850H +20%
5418
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 апреля 2018
|2 апреля 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i7-8850H
|i7-10850H
|Сокет
|BGA-1440
|BGA-1440
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота
|2.6 ГГц
|2.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.3 ГГц
|5.1 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|27x
|-
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|-
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|-
|Кэш 3-го уровня
|9МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|DDR4-2933
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 8850H
|Сайт Intel Core i7 10850H
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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